Elezioni comunali Palermo, Buttafuoco: “la Sicilia non interessa a nessuno. Fosse successo altrove”

13 Giugno 2022 15:56

Il giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco commenta con amarezza il caos avvenuto nei seggi di Palermo

Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore, valuta con grande amarezza quanto accaduto ieri a Palermo. A ridosso delle Comunali si è assistito al forfait di 170 presidenti di seggio, ma erano assenti anche molti scrutatori ed è stata registrata un’importante carenza di schede e urne. Secondo Buttafuoco, il caos dei seggi palermitani è indice che la Sicilia, in realtà, non interessi a nessuno. Se quanto accaduto fosse successo in altre città d’Italia, ci sarebbero state conseguenze politiche ben diverse. Quando successo a Palermo verrà fatto passare invece come un “capitolo pittoresco“.

“Sono sicuro – dice all’AdnKronos Buttafuoco – che se quello che è accaduto a Palermo si fosse verificato in un’altra città, a Novara, a Vicenza, a Lucca o a Macerata ad esempio, ci sarebbero state delle conseguenze politiche serie. In Sicilia no, non succederà nulla ma non per responsabilità e colpa dei siciliani ma della catena di comando. Un fatto del genere accade a Palermo e ne fanno soltanto un capitolo del pittoresco. Questa è la vera rabbia“.