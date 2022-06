Reggio Calabria, Tonino Perna e i suoi “385 a Palazzo San Giorgio”: i racconti dell’ex vicesindaco nel suo ultimo libro

13 Giugno 2022 13:21

385 giorni, poco più di un anno. Un anno e 20 giorni, per l’esattezza. E’ il periodo in cui Tonino Perna ha svolto le funzioni di vicesindaco del Comune di Reggio Calabria, all’inizio del secondo mandato del primo cittadino Giuseppe Falcomatà. Poi, un giorno prima della sospensione a causa della sentenza “Miramare”, quest’ultimo dà il benservito all’ex Assessore alla Cultura di Messina, che in una conferenza stampa successiva racconta alcuni retroscena del suo anno al Comune, non nascondendo amarezza e non disdegnando qualche frecciata.

Oggi, a meno di un anno da quei fatti, Tonino Perna si racconta e racconta quei mesi. Questo pomeriggio, alle ore 18.30, presso il giardino della Chiesa dei Monfortani, al Parco Caserta, l’ex vicesindaco presenta infatti il suo ultimo libro: “Diario, 385 a Palazzo San Giorgio”. “Questo diario – si legge nella intro della casa editrice, Città del Sole, riprendendo proprio le parole di Perna – nasce da una telefonata con un amico di Pavia, noto giornalista e scrittore, che sapendo della mia nomina a vicesindaco mi disse “Fai un diario. Annota tutto. Poi, magari quando hai tempo lo sviluppi”. E così ho fatto per un anno… L’obiettivo non è quello del gossip, del raccontare le trame occulte della politica – precisa – ma quello di far conoscere la fatica e le difficoltà dell’amministrare in una città del Mezzogiorno, di mettere a nudo le parti arrugginite della macchina comunale, di andare al di là dello specifico locale per tentare di affrontare questioni che sono presenti in tante città del Sud, e non solo”.