Diamante, concluse le iscrizioni del Mediterraneo Festival

Si sono concluse martedì 31 maggio scorso, le iscrizioni per la XII edizione del Mediterraneo Festival Corto. Oltre trecento le opere presentate che abbracciano diversi generi e argomenti. Anche per quest’anno, è stato ampiamente superato il numero di corti proposti negli anni precedenti, segno di come il Mediterraneo Festival Corto stia guadagnando risonanza in Italia e nel mondo come Festival di corti cinematografici riconosciuto e ambito. Un dovuto ringraziamento va ai registi e alle case di distribuzione che hanno rinnovato la fiducia al CineCircolo Maurizio Grande dando merito al lavoro svolto finora. Un lavoro inteso a promuovere la forma espressiva e artistica del cortometraggio d’autore. Delle opere presentate sarà selezionata la rosa dei cinque corti finalisti. Sette le sezioni previste: Miglior Cortometraggio, Miglior Documentario, Miglior Cortometraggio d’animazione, Cortometraggio Scuole, Premio FEDIC, Miglior Videoclip, Premio Movie Theatre T.E.M.I.T. Queste le nazioni partecipanti: Australia – Austria – Belgio – Brasile – Canada – Cile – Cina – Cipro – Ecuador – Egitto – Francia – Germania – Grecia – Hong Kong – Inghilterra – Iran – Israele – Italia – Libano – Malesia – Malta – Norvegia – Nuova Zelanda – Pakistan – Palestina – Qatar – Russia – Slovenia – Spagna – Stati uniti – Svezia – Turchia – Ungheria.