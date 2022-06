Scissione nel Movimento 5 Stelle, Di Maio durissimo: “picconare la stabilità del Governo è da irresponsabili”

21 Giugno 2022 22:30

Luigi Di Maio abbandona il Movimento Cinque Stelle dopo la rissa con l’ex premier Giuseppe Conte: “basta odio”

Brusco strappo nel Movimento 5 Stelle tra l’ala Di Maio e la parte che sta con Giuseppe Conte. Lo strappo tra le due aree si consuma nel giorno più difficile per il governo Draghi, nel quale il premier supera la prova del Senato sulla mozione pro Ucraina. In un’affollata conferenza stampa il Ministro degli Esteri è chiaro: “grazie al Movimento per quello che ha fatto per me, ma da oggi inizia una nuova strada, è una scelta sofferta che non avrei mai pensato di fare”. “Da oggi inizia un nuovo percorso -rimarca- per costruire un futuro servono soluzioni e idee realizzabili. Per avere un modello vincente da nord a sud abbiamo bisogno di aggregare le migliori capacità e talenti. Perché uno non vale uno”.