Delegazione Rina consegna a Caronte & Tourist la certificazione ISO su diversità e inclusione

1 Giugno 2022 18:20

Caronte & Tourist riceve da Delegazione Rina la certificazione ISO su diversità e inclusione. Olga Mondello Franza: “sviluppare processi e prassi inclusivi un must per acquisire competitività e credibilità”

È stata ufficialmente consegnata stamattina, nel corso di una breve cerimonia svoltasi alla presenza dei vertici di Caronte & Tourist e di RINA (organismo di certificazione leader in Italia nella valutazione della conformità), la certificazione ISO 30415:2021 Diversity & Inclusion, che Caronte ha conseguito – prima compagnia di navigazione in Italia – lo scorso 12 maggio. La ISO 30415:2021 è una certificazione di recentissima istituzione. È giunta infatti nel maggio del 2021 a colmare un vuoto normativo ma anche a fare chiarezza in un settore giovane come quello della Diversity & Inclusion.

“Noi crediamo – ha detto Olga Mondello Franza, presidente del Gruppo Caronte & Tourist – che riconoscere la diversità e apprezzare il modo in cui le diverse dimensioni della diversità si intersecano ( sviluppare processi e prassi inclusivi; agire in modo etico e socialmente responsabile; lavorare e comunicare in modo inclusivo; promuovere inclusività anche nelle relazioni con gli stakeholder) in fondo significhi declinare in un’altra nuova e diversa forma quella responsabilità sociale d’impresa nella quale abbiamo sempre creduto e che ci siamo sempre sforzati di sostanziare tramite il buon esempio e le buone prassi“.

“Abbiamo fortemente voluto questa certificazione – ha aggiunto – perché convinti che adottare un modello di gestione della diversità e monitorare il livello di integrazione dei principi di gender equality rappresenti per una azienda un must, un di più che può consentirle di differenziarsi e di accrescere la propria competitività”.

Nei loro interventi i dirigenti di Rina presenti alla cerimonia di consegna (Maurizio Mazzapicchi, Catania & Palermo Management System Certification Head; Giovanni Taormina, South-Italy Certification Business Development Head; Margherita Orlando, Specialista attività di certificazione; Giuseppe Arnaldo Freni, Principal Surveyor/Principal Surveyor in charge; Massimo Saia Specialista attività di certificazione) hanno ricordato il forte rapporto che storicamente esiste tra l’ente di certificazione e il mondo dello shipping e parlato della certificazione ISO 30415 rilasciata a Caronte & Tourist come di uno step ulteriore e certamente non ultimo di un percorso di eccellenza e di costante miglioramento delle performance e delle politiche di customer care sviluppate dalla Compagnia. Rivolgersi agli organismi di certificazione accreditati – hanno pure ricordato i rappresentanti di RINA – è l’unico modo per porsi seriamente all’interno di un processo di verifica delle buone prassi aziendali e per conseguire una certificazione che sancisce l’effettiva rispondenza del sistema dell’impresa ai requisiti previsti dagli standard.