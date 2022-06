Decoro urbano, Udicon Calabria: “subito un piano di intervento per la messa in sicurezza del territorio”

30 Giugno 2022 16:41

Decoro urbano, Udicon Calabria: “occorre avviare al più presto un piano di grandi pulizie per mettere in sicurezza le rotatorie e quelle arterie stradali invase da erbacce”

“Occorre avviare al più presto un piano di grandi pulizie per mettere in sicurezza le rotatorie e quelle arterie stradali invase da erbacce, poiché la presenza della vegetazione ostruisce la visuale”, lo scrive in una nota Nico Iamundo, Commissario Regionale Udicon Calabria. “Con l’arrivo della stagione estiva si ripetono i problemi di sempre. Ciò che salta subito all’occhio, in questo periodo, è il decoro lungo le strade della nostra Regione. Le escrescenze erbose lungo i bordi stradali possono diventare un caso di estrema pericolosità per gli automobilisti che le percorrono. A causa del mancato ordinario intervento di sfalcio, risulta impedita la piena visibilità in prossimità delle curve interessate. L’altezza impedisce la piena visibilità della segnaletica verticale. Non solo, gli stessi arbusti nascondono persino la presenza dei guard-rail installati, mentre le carreggiate di moltissime strade del territorio risultano – di fatto – ridotte. Tale problema è acuito maggiormente in quest’ultimo periodo. È sotto gli occhi di tutti che la nostra Regione sta letteralmente bruciando” – ha proseguito Iamundo.

“Il fenomeno ha ormai superato il livello di guardia con effetti che potrebbero essere deleteri per la sicurezza della circolazione. È necessario provvedere con estrema urgenza alla dovuta manutenzione per ripristinare il decoro della rete viaria, anche per combattere il rischio incendi e tutelare la sicurezza degli automobilisti, garantendo condizioni di sicurezza soprattutto in prossimità di incroci e curve. Non dimentichiamoci che percorrere strade pulite e vedere rotatorie decorose è un biglietto da visita importante per i turisti che si accingono a trascorre le loro vacanze nel nostro territorio”. – conclude il commissario di U.Di.Con. Calabria.