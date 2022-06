Dazn, aumento prezzi e cambio condizioni nella stagione 2022/23: 40 euro per doppia utenza

9 Giugno 2022 14:36

La versione base dell’abbonamento di Dazn (a 30 euro al mese) consentirà la doppia visione contemporanea solo se si è nella stessa casa

A partire dal 2 Agosto 2022 Dazn ha comunicato che saranno introdotte delle modifiche alle Condizioni di Utilizzo e alla Carta dei Servizi. Ci saranno infatti delle variazioni sia sui prezzi che sulle doppia utenza per garantire i servizi. “Vogliamo sin da ora anticiparti in maniera sintetica le principali novità, che per te troveranno applicazione dalla scadenza della promozione a cui hai aderito l’anno scorso ossia dal mese di settembre 2022 (giorno variabile a seconda della data di addebito del tuo abbonamento). Troverai riportate di seguito in dettaglio tutte le relative modifiche”, si legge nella nota ricevuta dagli utenti. Fino alla scadenza della suddetta promozione gli abbonati continueranno a pagare €19,99 al mese, poi, salvo disdetta, la promozione si rinnoverà, alle nuove Condizioni di Utilizzo, al prezzo di €29,99 al mese.

In sostanza, ok ai due dispositivi ma solo e soltanto se connessi alla stessa rete domestica: Da settembre 2022 (giorno variabile a seconda della data di addebito dell’abbonamento) sarà possibile registrare fino a due dispositivi all’APP DAZN e si potrà guardare i nostri contenuti in contemporanea da entrambi i dispositivi se connessi alla rete internet della propria abitazione (cavo o wi-fi: fibra, xDSL, FWA). Sarà possibile comunque sempre utilizzare DAZN in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l’altro dispositivo registrato. Le novità ovviamente riguardano anche i tifosi calabresi, soprattutto di Cosenza e Reggina. Sono questi giorni decisivi per il futuro della squadra amaranto, i tifosi si augurano che il club riesca a risolvere le problematiche iscrivendosi al prossimo campionato di Serie B.

L’account DAZN “è personale e non può essere condiviso”

“Solo chi vive con te può usare il tuo account DAZN, secondo le modalità prescritte”, specifica la nota dell’azienda. C’è solo un’altra opzione per poter utilizzare due dispositivi, ma a partire da settembre 2022 (giorno variabile a seconda della data di addebito dell’abbonamento), “se vorrai potrai scegliere il nuovo piano di abbonamento DAZN PLUS, al costo di 39,99 euro al mese, che ti permetterà di registrare fino a sei dispositivi e guardare i nostri contenuti in contemporanea da due dispositivi tra quelli registrati anche se non connessi alla rete internet della tua abitazione. A partire da settembre 2022 (giorno variabile a seconda della data di addebito del tuo abbonamento) potrai aderire in autonomia al piano di abbonamento DAZN PLUS accedendo all’area “Il Mio Account” sul sito dazn.com. All’offerta DAZN PLUS si applicheranno le Condizioni di Utilizzo DAZN PLUS in vigore dal 2 agosto 2022, disponibili cliccando qui di seguito su “Condizioni di Utilizzo DAZN PLUS””.