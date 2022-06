Elezioni, l’affluenza alle urne nei comuni in provincia di Messina: boom a Castroreale, tonfo a Gaggi

13 Giugno 2022 03:26

Elezioni Comunali, i dati definitivi dell’affluenza alle urne in provincia di Messina

Sono arrivati in estremo ritardo, a notte inoltrata, i dati definitivi dell’affluenza alle urne nei comuni al voto in provincia di Messina. In linea generale, osservando i numeri, è evidente un calo anche significativo dei cittadini che si recano alle urne: di anno in anno aumenta la sfiducia nei confronti della politica. Da sottolineare in positivo il dato di Castroreale dove ha votato il 66,11% degli aventi diritto (+16% rispetto alle comunali precedenti) e Reitano dove ha votato il 63,40% (+11% rispetto alle amministrative passate). Incredibile tonfo a Gaggi con oltre il 20% in meno dei votanti rispetto alle comunali passate. Da ricordare che, in provincia di Messina, sono 38 i comuni al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.

Eletti i sindaci che si candidavano con una lista unica, senza avversari: Costa a Letojanni, Dottore ad Alcara Li Fusi, Ceraldi a Cesarò e Rametta a Malfa.

I dati definitivi: