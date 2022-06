“Dalla Sicilia con amore”, Aido attraversa Messina e Reggio Calabria promuovendo la donazione degli organi

10 Giugno 2022 18:14

Michail Speciale, ciclista amatoriale e socio Aido dal 2015, partirà da Partinico attraversando Sicilia e Calabria risalendo l’Italia fino a Roma: l’obiettivo è promuovere la donazione degli organi

Dalla “Sicilia con Amore” è il titolo del progetto dell’Aido – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule finalizzato alla diffusione della cultura della donazione di organi ed alla solidarietà come atto d’amore verso gli altri. L’iniziativa consiste in un percorso solitario di milleduecento chilometri in bici con otto tappe di Michail Speciale, ciclista amatoriale e socio Aido dal 2015, che partirà giorno 11 gennaio 2022 da Partinico per arrivare a Roma giorno 18 giugno 2022 in coincidenza con l’Assemblea Nazionale Intermedia dell’Aido con la presenza della Presidente Nazionale, della Giunta e dei Presidenti regionali d’ Italia tra cui quelli delle regioni coinvolte durante il percorso: Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Lazio.

Il tema della donazione degli organi è particolarmente caro al ciclista siciliano che ha perso prematuramente quattro anni fa il padre che, per oltre dieci anni, ha atteso inutilmente un trapianto di rene. Domenica 12 giugno 2022 dopo la seconda tappa siciliana Santo Stefano di Camastra – Ganzirri – Messina Michail approderà in Calabria a Villa San Giovanni insieme alla Presidente Aido Regione Sicilia Paola Pisciotta che con l’ auto ammiraglia lo seguirà per tutto il percorso fino a Roma. Per lo straordinario evento una grande festa sarà riservata a Michail Speciale che sarà accolto al suo arrivo a Villa in terra calabra dal Presidente Aido Regione Calabria Nicola Pavone, da numerosi dirigenti e soci Aido del Gruppo comunale di Reggio Calabria, dai giovani della Consulta Aido e dai ciclisti del Gruppo “Cyclists for Solidarity” di Reggio Calabria coordinati da Paolo De Simone con il logo Aido sulle magliette.

Dopo un breve incontro con i cittadini villesi il Gruppo si trasferirà a Reggio Calabria per il circuito della Città sul lungomare Falcomatà. A seguire l’incontro nelle ore serali con i cittadini reggini di Michail, dei ciclisti e dei volontari dell’ Aido. La giornata si concluderà in un noto locale reggino con la premiazione dei partecipanti. Il giorno successivo la partenza della tappa interamente calabrese da Villa San Giovanni ad Amantea di centocinquanta chilometri con al seguito alcuni ciclisti amatoriali. Il 14 giugno 2022 partenza da Lago per Cosenza, Rocca Imperiale ed arrivo a Policoro per un totale di centosessantacinque chilometri.