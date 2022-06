Dall’arancia di Villa San Giuseppe alla mandorla di Lazzaro: la cucina reggina esaltata su Rai 2

10 Giugno 2022 17:12

Le telecamere della rubrica di Eat Parade hanno mostrato la bellezza di Reggio Calabria, soprattutto del Lungomare e del Museo Archeologico, e raccontato della varietà gastronomica del territorio

Puntata dedicata alla cucina reggina quella andata in onda oggi su Rai 2, durante la rubrica Eat Parade. Questa primavera per Reggio Calabria è segnata “da un anniversario importante in chiave culturale e anche turistica, il 50° Anniversario dalla scoperta dei Bronzi di Riace, pronti a ricevere l’attenzione che meritano, sia per l’eccezionale fattura dell’opera che per l’eccellente stato di conservazione nel quale sono giunti ai giorni nostri”. Il viaggio di Bruno Gambacorta passa dal Lungomare Falcomatà (“uno dei più belli d’Italia”) e mette in evidenza le statue di Rabarama.

Certamente la cucina reggina rende più interessante e piacevole la visita. Lo chef Filippo Cogliandro afferma: “la nostra è una gastronomia tanto varia, considerando tutte le dominazioni che la nostra città ha subito nei secoli. Il mare, infatti, ha concesso tante possibilità commerciali e gastronomiche. Al ristorante ci si va per il pesce”. Con i suoi piatti speciali, il cuoco esalta il territorio utilizzando dei grani calabresi per il risotto, l’avocado di Catona, la mandorla di Lazzaro, le zeste di arancia di Villa San Giuseppe (“arancia tardiva di Reggio Calabria”) per i secondi a base di pesce.

A Reggio Calabria lo stocco e il merluzzo “hanno arricchito la nostra gastronomia”, racconta ancora Cogliandro, che spiega l’importanza dell’acqua dello Zomaro, nato dalla purezza dell’Aspromonte, in fase di pulizia del pesce. Infine, passando al dessert, il maestro pasticciere Giovanni Dascola presenta un dolce con crema bruciata al Bergamotto di Reggio Calabria. L’economia e la passione, quindi, dietro alla grande cultura italiana per l’arte culinaria che vale come una sfida per il futuro.

La puntata può essere rivista sul sito ufficiale di Eat Parade – Rai 2.