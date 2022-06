Cripta del Duomo di Messina: finanziati dalla Regione gli interventi di recupero e valorizzazione

7 Giugno 2022 15:08

Il Comune di Messina è la stazione appaltante, il Rup è l’architetto Andrea Milici, funzionario del Dipartimento comunale Servizi Tecnici

L’Assessorato regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ha trasmesso al Comune di Messina il decreto di finanziamento per la messa in sicurezza, la valorizzazione e la fruizione della Cripta del Duomo di Messina su progetto redatto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali che curerà anche la Direzione Lavori per un importo complessivo di 524.000 euro. Il Comune di Messina è la stazione appaltante, il Rup è l’architetto Andrea Milici, funzionario del Dipartimento comunale Servizi Tecnici. I lavori consisteranno nella messa in sicurezza degli stucchi delle volte della cripta, nella sistemazione dell’impianto elettrico e nell’accessibilità nei locali ipogei attraverso delle passerelle praticabili anche dai portatori di disabilità. Questo progetto di valorizzazione della Cripta, di proprietà della Curia, è stato consentito anche a seguito di un sopralluogo dell’Assessore ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Alberto Samonà, d’intesa con l’Assessore alle Infrastrutture Marco Falcone. Nel doppio ruolo di Vice Commissario e Soprintendente ai Beni Culturali di Messina l’arch. Mirella Vinci ha espresso “particolare soddisfazione per questo risultato in quanto finalmente sarà possibile restituire alla pubblica fruizione un luogo chiuso da tempo. Il progetto e il successivo finanziamento rappresentano la conseguenza di una reciproca sinergia tra Istituzioni”.