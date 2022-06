Cozzoli: “Lo sport ha capacità terapeutica, con Pancalli battaglia perché sia prescrivibile”

9 Giugno 2022 12:25

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Siamo tutti toccati nel profondo dall’incredibile forza del professor Maglio, di chi ha dedicato la sua vita alle persone disabili. Dimostra come lo sport abbia una capacità anche terapeutica: con Luca Pancalli daremo battaglia perché diventi prescrivibile”. Lo ha detto il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, intervenuto all’evento organizzato dall’Inail per ricordare la figura del medico che negli anni ’50 lottò per i recupero delle persone disabili attraverso la pratica sportiva e agonistica. “Il professor Maglio ha avuto un’intuizione, quella di inventare le prime Paralimpiadi, ed è una storia che è giusto raccontare”, aggiunge Cozzoli ringraziando la Rai per la produzione del film per la tv ‘A muso duro”, trasmesso in prima serata da Rai Uno.

“Ogni volta che lo sport offre una seconda chance a una persona con disabilità è come vincere una medaglia del metallo più prezioso dice Cozzoli-. Come Sport e Salute stiamo tentando di portare in avanti una nuova visione dello sport fruibile per tutti i cittadini. Abbiamo disseminato l’Italia di progetti nei quartieri, progetti che promuovono l’inclusione e che proseguiranno. Il nostro è un paese straordinario, le società sportive sono una ricchezza, un’ossatura sociale e civile. Ieri ero a Napoli a inaugurare due palestre scolastiche che ci siamo inventati in due quartieri molto complicati. Abbiamo consentito a un milione e mezzo di bambini di fare sport alla primaria. Un modello come Maglio può essere per noi punto di riferimento e ispirazione e invito a nostra responsabilità di fare di più per lo sport per tutti e che questo sia un diritto. Oggi è introdotto nella Costituzione, ma non deve restare un’enunciazione di principio: deve diventare un fatto concreto per tutti i cittadini”.