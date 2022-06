Covid: Renzi, ‘Conte non ha mai fatto chiarezza del tutto su missione russa’

4 Giugno 2022 21:18

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Il governo italiano avrebbe dovuto chiarire meglio cose come le mascherine, i ventilatori cinesi, i banchi a rotelle, lo Spallanzani, ciò che è accaduto sul vaccino. Ci sono troppe cose che non tornano, e una parte di quelle cose si intersecano con la missione russa su cui Conte non ha mai fatto chiarezza fino in fondo”. Così Matteo Renzi a In Onda su La7.