Covid trasmissibile da gatto a persona: primo caso accertato

30 Giugno 2022 16:53

Accertato il primo caso di trasmissione del Covid-19 da un gatto ad una persona. La scoperta è stata realizzata da un team di ricercatori in Thailandia ed è stata riportata sulla rivista scientifica Emerging Infectious Diseases. “I risultati dello studio sono molto convincenti”, hanno spiegato gli esperti manifestando anche un po’ di sorpresa dal fatto che ci sia voluto così tanto tempo dall’inizio della pandemia per stabilire che la trasmissione del virus può verificarsi anche da questo animale domestico ad un essere umano. “Sappiamo che questa era una possibilità da due anni”, ha affermato Angela Bosco-Lauth, ricercatrice di malattie infettive alla Colorado State University di Fort Collins.

Gli studi all’inizio della pandemia hanno scoperto che i gatti diffondono particelle di virus e possono infettare altri gatti. Ma stabilire la direzione della diffusione virale – da gatto a persona o da persona a gatto – è stato complicato. Lo studio thailandese “è un caso interessante e un ottimo esempio di ciò che può fare un buon tracciamento dei contatti”, le parole di Marion Koopmans, virologa all’Erasmus University Medical Center di Rotterdam.

L’ultima scoperta, “è avvenuta per caso”, ha spiegato il coautore Sarunyou Chusri, ricercatore di malattie infettive e medico alla Prince of Songkla University di Hat Yai, nel Sud della Thailandia. Ad agosto, un padre e un figlio risultati positivi al Covid sono stati trasferiti in un reparto di isolamento dell’ospedale. Anche il loro gatto è stato sottoposto a tampone, risultando positivo. Durante il test, però, il gatto ha starnutito di fronte alla veterinaria, che indossava mascherina e guanti ma non portava alcuna protezione per gli occhi. Tre giorni dopo, la donna ha accusato febbre, raffreddore e tosse e in seguito è risultata anche lei positiva al Covid: l’analisi genetica ha confermato che era stata infettata dalla stessa variante del gatto e che le sequenze genomiche virali erano identiche. Secondo i ricercatori, tuttavia, i casi di trasmissione da gatto a uomo dovrebbero essere assolutamente rari in quanto studi sperimentali hanno dimostrato che i felini infetti non diffondono molte particelle di virus.