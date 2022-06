Covid, in Europa eccesso mortalità +10% ad aprile 2022: Italia sotto la media, Svezia nazione meno colpita

21 Giugno 2022 12:42

I dati sull’eccesso di mortalità in Europa ad aprile 2022 rispetto alla media del mese negli anni 2016-19

L’eccesso di mortalità in Europa è aumentato al 10% ad aprile 2022 rispetto alla media del mese negli anni 2016-19. E’ quanto riportato dal report di Eurostat, pubblicato sul sito ufficiale lo scorso 15 giugno. Il dato specifico è passato dal +6% di marzo e dall’8% di gennaio e febbraio, mentre, negli ultimi 6 mesi il picco è stato registrato a novembre 2021 (+26%), durante la quarta ondata di decessi a livello continentale. Le statistiche ovviamente sono influenzate dalla pandemia del Covid-19 (questo indicatore non discrimina tra le cause di morte e non identifica differenze tra sesso o età) e mettono in evidenza anche l’efficacia delle varie strategie messe in atto dai vari Stati per combattere la diffusione del virus. Tra le Nazioni europee l’Italia è quella che ha fatto segnare uno dei minori incrementi (solo +6.9%), mentre la migliore risulta essere la Svezia, che ha registrato un valore inferiore alla media mensile del Paese per il 2016-19 (-5%). Un risultato straordinario per il territorio scandinavo che in questi due anni non ha mai introdotto lockdown, zone rosse e obblighi su mascherine e vaccini. L’indicatore di mortalità in eccesso richiama l’attenzione sull’entità della crisi sanitaria, fornendo un confronto completo di ulteriori decessi tra i paesi europei e consentendo un’ulteriore analisi delle cause.

Come specificato nella nota di Eurostat, i risultati sono stati elaborati “sulla base di una raccolta settimanale di dati sui decessi. L’articolo presenta una manciata di statistiche raccolte dagli articoli più dettagliati di Statistics Explained sull’eccesso di mortalità e sui decessi settimanali”. L’eccesso di mortalità ha continuato a variare tra gli Stati membri dell’UE. Tra le nazioni che hanno mantenuto la media degli anni precedenti, troviamo Lettonia (+3%), Estonia, Bulgaria e Slovacchia (tutti +4%), che hanno registrato valori inferiori alla metà della media UE facendo anche meglio dell’Italia. Nel frattempo, il tasso più alto è stato registrato in Grecia (+28%), con diversi altri Stati membri (Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria) che hanno registrato valori compresi tra +18 e +19%. L’UE ha registrato picchi precedenti di decessi in eccesso ad aprile 2020 (+25%), novembre 2020 (+40%) e aprile 2021 (+21%).