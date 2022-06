Reggio Calabria, la simpatica gaffe di Costanza Caracciolo: scambia un incendio per l’eruzione dell’Etna | FOTO

25 Giugno 2022 15:50

Costanza Caracciolo, presente a Reggio Calabria insieme a Bobo Vieri per un matrimonio, compie una simpatica gaffe: scambia un incendio dall’altra parte dello Stretto per l’eruzione dell’Etna, ma poi si corregge con l’autoironia

Negli ultimi giorni l’arrivo di Bobo Vieri a Reggio Calabria per il matrimonio di un’amica ha destato grande curiosità in città. Insieme all’ex calciatore, anche il compagno Lele Adani, protagonista della Bobo TV, e la moglie Costanza Caracciolo, ex velina di Striscia La Notizia e compagna di vita di Bobo al quale ha donato due splendide bimbe, Isabel e Stella. Proprio ‘Costy’ è stata protagonista di una simpatica gaffe che non è sfuggita all’occhio attento dei follower. Fotografando il panorama dello Stretto di Messina, la modella ha inquadrato delle fiamme, splendenti nel buio della notte, identificandolo come una delle maestose eruzioni dell’Etna.

Alcuni follower le hanno fatto notare l’errore, spiegandole che si trattava in realtà di un piccolo incendio a bassa quota, fenomeni purtroppo frequenti, in particolar modo nella stagione estiva. Costanza Caracciolo ha postato una nuova storia Instagram nella quale ha sottolineato il suo errore, correggendolo con grande autoironia e una serie di simpatiche emoji.