Incredibile in provincia di Cosenza: tettoia di un parcheggio crolla durante un matrimonio e danneggia diverse auto

4 Giugno 2022 14:59

La tettoia di un complesso alberghiero è crollata durante un matrimonio e gli invitati hanno sentito un forte rumore

Incredibile quanto successo in un complesso alberghiero in provincia di Cosenza durante un matrimonio. Gli invitati, durante la cerimonia, hanno avvertito un forte rumore e hanno avuto la brutta sorpresa di trovare la tettoia dove sotto erano parcheggiate le auto, crollata completamente sui veicoli in sosta. Almeno 10 le macchine danneggiate dalla copertura in tegole collassata. Per fortuna il crollo non ha causato feriti. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che la tettoia sia crollata a seguito di una manovra di un’automobilista che avrebbe urtato un palo della struttura che da li a poco è crollata sui mezzi ma ancora non è sicura sia stata questa la causa.