Cosenza: Succurro ha incontrato l’Ambasciatore del Kosovo in Italia

23 Giugno 2022 19:01

Cosenza: presente all’incontro una nutrita delegazione di Sindaci dei Comuni arbëreshë del cosentino

Nella splendida cornice del Salone degli Specchi della Provincia di Cosenza si è svolta, nel pomeriggio di oggi, la visita dell’Ambasciatore della Repubblica del Kosovo in Italia – S.E. Sig.ra Lendita Haxhitasim, accolta anche da una nutrita delegazione di Sindaci delle Comunità arbëreshë del territorio cosentino. Ad accogliere l’Ambasciatore la Presidente della Provincia Rosaria Succurro, che ha dato il benvenuto a Cosenza all’Alto Diplomatico ringraziando nel contempo i Sindaci presenti. “La comunità arbëreshë del cosentino è la più numerosa della Calabria – ha sottolineato Rosaria Succurro – con 21 Comuni su trenta complessivi. L’Ambasciatore conosce molto bene il nostro territorio, essendosi peraltro laureata all’Unical e vantando quindi una storia di affetto e vicinanza con la nostra gente. La Provincia di Cosenza sottoscriverà a breve, insieme ai Sindaci dei Comuni arbëreshë, un patto di amicizia con una città del Kosovo cui possano seguire proficui scambi sul piano economico, turistico e culturale. L’idea è di intensificare in maniera proficua la collaborazione fra i due paesi, partendo dalle comuni potenzialità e promuovendo nuove sinergie”.

Di comuni potenzialità ha parlato anche l’Ambasciatore, che ha auspicato «intese fra Città del Kosovo e della Provincia di Cosenza, al fine di riallacciare e approfondire un legame già esistente lavorando insieme in maniera più strutturata». Importante inoltre per S.E. Lendita Haxhitasim “rilanciare non solo il turismo, ma anche le relazioni economiche. Filo conduttore può essere, in ogni caso, il turismo storico, ma anche il rilancio in settori strategici quali l’agriturismo e le infrastrutture”. Presenti all’incontro i Sindaci dei Comuni di Acquaformosa, Civita, Firmo, Frascineto, Lungro, Mongrassano, San Benedetto Ullano, San Cosmo Albanese, Santa Sofia d’Epiro e Spezzano Albanese.