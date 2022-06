Cosenza, da un Roberto all’altro: dopo un anno saluta Goretti, il nuovo DS è Gemmi

7 Giugno 2022 22:59

Il Cosenza saluta Goretti e annuncia il nuovo DS, Roberto Gemmi

Da Goretti a Gemmi. Porte girevoli in casa Cosenza, a qualche settimana dalla salvezza matematica conquistata dopo il playout contro il Vicenza. E’ durato un anno il rapporto con il DS Goretti, il cui contratto in scadenza il prossimo 30 giugno di comune accordo non è stato rinnovato. Al suo posto è arrivato Roberto Gemmi, ufficializzato dal club con una nota ufficiale.

Nato a Torre del Greco il primo gennaio del 1975, Gemmi, laureato in Scienze Motorie e Scienze Politiche, ha ricoperto il ruolo di vicedirettore per tre stagioni a Verona e due a Varese, nel 2015 è stato responsabile scouting del Carpi, nel 2016 il passaggio all’Arezzo nel ruolo di direttore sportivo, incarico mantenuto fino al novembre 2017. A giugno del 2018 la chiamata del Pisa. Con i toscani Gemmi ha conquistato subito la promozione in Serie B e per due anni consecutivi la salvezza diretta. Nel 2021 viene scelto come Direttore Sportivo del Brescia che lascia dopo un breve periodo. Gemmi ha siglato un accordo valido fino al 30 giugno 2023.