Cosenza: qualità del mare eccellente quasi ovunque, ma ci sono località da bollino rosso | L’ELENCO

7 Giugno 2022 13:50

L’elenco completo delle località balneari, a Cosenza e provincia, di qualità eccellente e di qualità scarsa

Non solo Reggio Calabria. Anche le altre province calabresi sono interessate dai rilievi Arpacal sulla qualità delle acque. Analisi fatte qualche mese fa, a dir la verità, e che cozzano – in alcuni casi – con le segnalazioni che alcuni cittadini hanno posto all’attenzione del nostro giornale soprattutto nell’ultimo weekend, con le testimonianze fotografiche di alcuni tratti di mare completamente sporchi. E dopo la città dello Stretto – il cui elenco completo tra località balneabili e altrettante di qualità scarsa è stato pubblicato qualche giorno fa – è il momento di analizzare la situazione di Cosenza, altra provincia in cui non mancano le spiagge belle e rinomate.

In terra bruzia, così come nel reggino, per fortuna gran parte delle località sono considerate di classe eccellente per quanto riguarda le acque, ma se ne segnalano alcune di qualità scarsa. Tra quelle da “bollino azzurro”, vi sono i punti di Acquappesa, Amantea, Belmonte, Belvedere, Cariati, Cetraro, Corigliano, Crosia, Diamante, Guardia Piemontese, Paola, Praia a Mare (non tutte le spiagge) Roseto Capo Spulico, Rossano, San Lucido, San Nicola Arcella, Scalea, Trebisacce. Alcuni di questi, punti strategici del turismo estivo cosentino.

A far da contraltare alle località sopracitate, però, anche alcune da “bollino rosso“, di qualità scarsa, e in cui sarebbe preferibile evitare un tuffo in mare o un semplice bagno. E si tratta del Torrente Maddalena a Fuscaldo, di tre punti a Paola, del Canale Fiumarella a Praia a Mare e del Torrente Como a San Lucido. Di seguito l’elenco completo.