Cosenza, disabile picchiato nel centralissimo Corso Mazzini

2 Giugno 2022 10:20

Cosenza, Loizzo: “disabile picchiato, punire i responsabili”

“Ieri pomeriggio a Cosenza, in corso Mazzini, un disabile mentale è stato picchiato, dopo essere stato oggetto di scherno. Una cosa vergognosa per la quale chiediamo giustizia”. Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale.

“Aldo – dice Loizzo – come si chiama il disabile viene costantemente preso in giro da giovani e meno giovani. Ieri addirittura è stato picchiato e questa cosa è inaccettabile – aggiunge Loizzo – per cui confido nel lavoro della procura per individuare e punire l’autore di questo vile gesto”.