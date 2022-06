Corpus Domini 2022: IMMAGINI, VIDEO, FRASI e CITAZIONI da condividere su Facebook e WhatsApp

19 Giugno 2022 00:00

Corpus Domini 2022

Il Corpus Domini, che nel 2022 si celebra domenica 19 giugno, è una delle solennità più sentite a livello religioso in quanto richiama la presenza di Cristo nell’Eucaristia. La solennità è una festa di precetto, chiude il ciclo delle feste del periodo post Pasqua e celebra il mistero dell’Eucaristia istituita da Gesù nell’Ultima Cena. In quasi tutte le città si celebra con manifestazioni e processioni alla presenza di tanti fedeli.

Corpus Domini 2022: ecco cosa si celebra e le origini

Le origini del Corpus Domini risalgono al XIII secolo, in Belgio. Qui il vescovo assecondò la richiesta di una religiosa che voleva celebrare il Sacramento del corpo e sangue di Cristo al di fuori della Settimana Santa. Il via libera arrivò nel 1246 con la data della festa fissata per il giovedì dopo l’ottava della Trinità.

Per la festività del Corpus Domini 2022 proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto), frasi, citazioni, e video (in basso) da condividere su WhatsApp e Facebook in questo giorno speciale al tempo del Coronavirus.

Ecco le FRASI e CITAZIONI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Ama ed egli si avvicinerà, ama ed egli abiterà in te. Sant’Agostino.

L’Eucaristia, sotto il velo del pane e vino, contiene Cristo.

Quando sono vicina al Tabernacolo, non so dire che una sola cosa al Signore: “Mio Dio, voi sapete che io vi amo”.

O meravigliosa altezza e degnazione che dà stupore! O umiltà sublime! Il Signore dell’universo si nasconde sotto la piccola figura del pane, per la nostra salvezza! San Francesco

Tanti auguri di un felice giono e che il corpo di Gesù sia in te. Che la grazia del Signore dimori nei vostri cuori!

Che la Parola di Dio e il messaggio del Vangelo continui a vivere con le nostre azioni. Siamo noi i testimoni in terra dello Spirito Santo con il miracolo dell’Eucaristia.

La festa del Corpus Domini ci chiede di convertirci alla fede nella Provvidenza, di saper condividere il poco che siamo e che abbiamo, e non chiuderci mai in noi stessi. Papa Francesco.

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: