Stilo conquista la Turchia: compagnia aerea sponsorizza il borgo reggino

3 Giugno 2022 18:12

L’azienda che fa scalo nell’aeroporto di Lamezia Terme esalta il borgo bizantino in provincia di Reggio Calabria

La compagnia aerea turca Corendon Airlines sponsorizza la cittadina di Stilo. Conosciuto come dei borghi più belli d’Italia, situato in provincia di Reggio Calabria e ai piedi delle Serre calabresi, ha ottenuto l’attenzione dell’azienda estera che fa scalo nell’aeroporto di Lamezia Terme. Un’ottima trovata a livello di marketing che ricorda quella attuata per Tropea, oggi meta ambita da cittadini tedeschi, americani e (fino a qualche mese fa) russi.

“A circa 100 km dall’Aeroporto di Lamezia Terme, tra il Monte Cozzolino e le spiagge dorate dello Ionio, si trova uno dei Borghi più belli d’Italia. Circondato da un rigoglioso bosco, il paese da favola di Stilo è rimasto immutato nel tempo e ha conservato la sua identità architettonica medievale. Le stradine di Stilo ti riporteranno indietro nel tempo.

Non vedere l’ora. Ti ci portiamo noi!”, si legge nella nota di Corendon Airlines. Insomma, un enorme vantaggio per il comprensorio nella vallata dello Stilaro e della vicina Locride, che vanta tante belle località e la Bandiera Blu con Roccella Jonica, Siderno e Caulonia.