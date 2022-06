Conte a Messina: “Giarrusso con De Luca? Si dimetta da europarlamentare M5S” | FOTO e INTERVISTA

8 Giugno 2022 18:13

Conte a Messina: prima tappa una visita alla camera di commercio, successivamente comizio a Piazza Europa

Ultimi botti di campagna elettorale a Messina prima della chiusura della campagna elettorale. Oggi in riva allo Stretto è arrivato il leader dei 5stelle, Giuseppe Conte, accolto da un lungo applauso e da diverse richieste di selfie. Prima tappa al bar De Luca dove ha preso un cono gelato, successivamente un incontro alla Camera di Commercio di Messina con rappresentanti degli industriali e sindacati e poi comizio in piazza a sostegno di De Domenico. “Non volevo fare nessuna polemica con la Meloni, per quanto riguarda il conflitto bellico che è una cosa seria e la nostra posizione è molto chiara: dobbiamo lavorare per un negoziato di Pace”. Esordisce così l’ex premier Giuseppe Conte durante una chiacchierata con la stampa. “Ripeto, nessuna polemica con chi vuole il riarmo, nessuna polemica con chi vuole portare il paese in guerra, a noi interessano i risultati, interessa che questo conflitto trovi subito una soluzione politica – dice – Non ci possiamo permettere una guerra in Europa che può scatenare una terza guerra mondiale di dimensioni sempre più vaste e incontrollabili”.

Non poteva mancare una battuta sulle regionali: “non trascuriamo nessun appuntamento elettorale, sono verifiche con gli elettori. Nel quadro siciliano c’è un appuntamento più importante in autunno e vogliamo presentarci davanti al popolo siciliano con tutte le carte in regola per offrire un progetto politico di rilancio dell’intera isola”, rimarca Conte. “Giarrusso ha abbandonato il Movimento? Non entro nelle valutazioni dei singoli che hanno abbandonato il Movimento 5 Stelle – evidenza Conte- e in particolare dei singoli che avevano dichiarato che, quando si lascia il Movimento 5 Stelle, si lasciano anche gli incarichi. In questo caso di europarlamentare, ottenuto tramite il M5S. Ognuno ha la coerenza che ritiene”.

Per quanto riguarda il Pnrr, Conte è stato chiaro: “prima abbiamo bisogno di squadre, di amministratori che sappiano spendere i soldi sulla base di progetti seri, utili per la comunità e credibili. Dobbiamo avere squadre di amministratori – ha aggiunto il presidente del M5s – che possano costituire ed erigere una corazza contro la criminalità organizzata e i soliti comitati di affari che non vedono l’ora di approfittare di questi soldi del Pnrr che sono una montagna. Ecco queste sono le preoccupazioni che devono stare a cuore dei cittadini, e da questo punto di vista il movimento cinque stelle garantisce che i progetti politici che propone sono utili per la comunità e certifica che gli amministratori sono a prova di qualsiasi rischio di illegalità“.

Stoccata del leader grillino alla regione siciliana: “è necessario che le regioni rafforzino i centri per l’impiego: è assolutamente fondamentale per completare il lavoro fatto col reddito di cittadinanza. In Sicilia credo ci siano circa 2mila assunzioni bloccate da due anni nonostante le numerose risorse stanziate ad hoc; in Germania hanno fatto ben 110mila assunzioni; è una responsabilità anche regionale per migliorare le politiche attive”. Conte torna, inoltre, sull’argomento, oggetto di polemica proprio nelle ultime ore nell’area del messinese in cui numerosi imprenditori lamentano di non trovare lavoratori stagionali proprio a causa del reddito di cittadinanza. “È inutile attaccare il reddito di cittadinanza senza risalire alle cause – ha sottolineato Conte- le regioni devono impegnarsi sul fronte dei Centri per l’impiego e i Comuni sui progetti di utilità per le comunità, ognuno deve fare la sua parte”.

Da sottolineare un fuoriprogramma per Conte: una bambina di Palmi, accompagnata dai genitori, ha attraversato lo Stretto per donare un regalo all’ex premier.

