6 Giugno 2022 18:32

Conte in Sicilia, inizia la tre giorni di campagna elettorale sull’Isola: “il Pnrr? Direi che è stato costruito bene modestamente”

Inizia da Palermo la campagna elettorale in Sicilia dell’ex Premier Giuseppe Conte. A Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, il leader del M5S, è stato accolto da numerosi militanti. “Il Pnrr? Direi che è stato costruito bene modestamente, poi è stato completato. Mi sembra che sia bene impostato”, rimarca Conte. “I soldi del Pnrr devono essere sfruttati per la transizione ecologica, per transitarci al futuro – evidenza- Il rischio più serio è che non riusciamo a spendere i soldi, poi bisognerà spenderli bene”. Mercoledì Giuseppe Conte sarà a Messina al fianco di Franco De Domenico.