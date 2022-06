Conte a Catanzaro al fianco di Fiorita: “persona seria. Pnrr opportunità storica ma serve competenza”

8 Giugno 2022 23:51

Conte a Catanzaro: “con Nicola Fiorita siamo stati colleghi e conosco la sua serietà. Questo non è un progetto calato dall’alto, nasce dalla conoscenza dettagliata della vostra collettività”

“Ho detto che sarei ritornato, sono ritornato e vi assicuro che ritornerò. Con Nicola Fiorita siamo stati colleghi e conosco la sua serietà. Questo non è un progetto calato dall’alto, nasce dalla conoscenza dettagliata della vostra collettività. Battaglie combattute insieme al M5S, un cammino per migliorare la vostra qualità di vita”. E’ quanto ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, partecipando a Catanzaro ad una manifestazione elettorale del candidato sindaco di centrosinistra e M5S Nicola Fiorita. “Un progetto – ha aggiunto – che nasce dal basso, costruito su bisogni concreti quali migliorare la rete idrica, la viabilità, i trasporti. Mettere in sicurezza l’area periferica. I fondi del Pnrr vanno utilizzati con competenza, quei soldi sono il frutto di due anni di sacrifici, economici e sociali. Ne va del futuro dei nostri figli, è un’opportunità storica. Serve un’amministrazione che sappia realizzare la rigenerazione urbana, la transizione ecologica, anche qui dovete realizzare le comunità energetiche per un risparmio energetico, per un taglio strutturale di tutte le bollette. Non serve un’amministrazione che pensi di fare qualche favore a qualche amico“, conclude.