Il Consiglio dei ministri proroga il taglio di bollette e dà garanzie per gli stoccaggi del gas

22 Giugno 2022 17:39

Via libera del CDM al decreto proroga le misure per contenere i prezzi delle bollette

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto contro i rincari delle bollette di luce e gas. Via libera, dunque, anche alla misura per garantire liquidità alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale, e al contributo per le aziende che importano gas naturale sul mercato italiano.

‘Annullati’ per il III trimestre dell’anno gli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Stessa misura si applica anche alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.