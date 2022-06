Condofuri, Festival della Bovesia: il primo raduno dedicato al mondo nerd in area grecanica | INFO e DETTAGLI

24 Giugno 2022 17:31

Il prossimo 3 luglio, presso il centro “Rempicci” di Condofuri Marina, avrà luogo il Festival della Bovesia: il primo Raduno, in area grecanica, dedicato al mondo Nerd, Geek e alla Pop-Culture

Il Festival della Bovesìa è il primo Raduno – in area grecanica – dedicato al mondo Nerd, Geek e alla Pop-Culture. Citando il Mito legato alla Fiumara dell’Amendolea, questa prima Edizione si propone di frinire come le cicale che hanno interrotto il sonno dell’Alcide Eracle, destando nuovi Eroi pronti ad accorrere in questa terra ricca di tradizioni e cultura.

Tra gli ospiti dell’Evento: Viviana Skellington, autrice del racconto autoprodotto “Pece”, della quadrilogia a fumetti “Re-Genesis” che sarà presentato prossimamente e di molte illustrazioni e dipinti esposti in varie mostre, tra le quali citiamo lo ZAPP (Zona Auto Produzioni Pescara) 2019, il Polo Museale Santo Spirito di Lanciano (CH) “L’Inferno di Dante” curato dalla ImagineFineArt-2019, Sala Fondazione Michetti di Francavilla al Mare in occasione della VI^ edizione MumArt 2020, il Polo Museale Sant’Agostino di Ascoli Piceno in occasione dell’evento “L’Arte e le catene” organizzato dalla Frida Art Academy e di recente presso la Biblioteca comunale di Spoltore (PE) insieme all’Associazione di promozione sociale I Colori Del Territorio per la XXIII^ edizione “Ditorni e territori identitari”- 2022

Il Festival della Bovesìa è un viaggio all’insegna della scoperta di nuove frontiere artistiche, culturali e sociali, un appuntamento estivo che punta al cuore dei giovani di tutte le età. Patrocinato da Fraternità Giovani di Condofuri (RC) Co-Organizzato da:

Masters of Comics – ODV è un’associazione no profit che ha come obiettivo l’abbattimento di qualsivoglia barriera sociale che divide e contrappone gli individui. Il mezzo con il quale si adoperano per favorire la socializzazione e l’inclusione risiede nelle tante attività che sono abituati a proporre tra Giochi di Ruolo, da Tavolo, Laboratori ecc. Li incontrerete dalle 15:00 nell’Area GamesLand con una selezione di Giochi da Tavolo e di Ruolo tutti da scoprire.

Fox's Cosplayers . Un collettivo composto da Giocatori di Ruolo, Cosplayers e Artisti, uniti dalla passione per l'avventura come dalla voglia di condividere le diverse passioni che li animano. Per questa prima Edizione ci porteranno nel mondo di Hogwarts con la Mostra dedicata alla saga di Harry Potter, un'esposizione della loro collezione personale che sarà fruibile al pubblico.

Associazione ARTE CHE PARLA Si occupano di presentazione e promozione di libri. Organizzano campagne di sensibilizzazione (violenza contro le donne, bullismo e cyberbullismo, disturbi alimentari, ecc)

Organizzano mostre e incontri con gli autori nelle scuole. Fanno workshop di carattere culturale e informativo. Sono attivi online con diverse rubriche culturali. E attualmente sono impegnati in vari progetti con le scuole. Li troverete qui da noi con l’evento TASTE OF BOOKS dalle 15:30 alle 17:30

L’Evento Festival si terrà Nel Centro Giovanile “Rempicci” di Condofuri Marina (Rc) a partire dalle 15:00 durante il quale: -Primo Raduno e Contest Cosplay-dell’area Grecanica con iscrizioni direttamente in luogo. La giuria vanta nomi Famosi dell’arte:

Marilena Cucunato in arte @mellykitsune

Artista e cosplayer cosentina. Dimostra uno spiccato senso artistico sin dall’infanzia e da li Inizia il suo percorso da autodidatta. I suoi studi si allontanano un po’ dal mondo dell’arte ma solo per un tempo breve. Si dedica allo studio più approfondito delle tecniche pittoriche legate alla psicoterapia. Da qui la scelta di dedicarsi maggiormente alla “pittura sul tessuto”, in particolare “l’arte del tutto può essere recuperato e trasformato”. Si avvicina anche al mondo dell’illustrazione infantile, seguendo dei corsi specifici per l’elaborazione di libri illustrati. Da qui il primo progetto ” il soldatino di piombo” ed un secondo ancora in lavorazione. Attualmente collabora come artista per il The Ganbatte Group partecipando ad eventi culturali e fiere del fumetto.

Viviana Pacifico, in arte Viviana Skellington

Entra nel mondo Cosplay nel 2013 e nel 2015 a Lanciano nel Fumetto con Abby Sciuto di “NCIS”, viene premiata con la “migliore interpretazione”. Nel 2017 al Colonnella Cosplay & Games ottiene il premio “Miglior cosplay femminile” con il personaggio Princess Luna da “My Little Pony” mentre l’anno successivo riveste il ruolo di giudice durante la gara cosplay del medesimo evento.

Nel 2018 vince al Teramo Comics il premio “San Marino Cosplay Award” con Bendy dal videogioco “Bendy And The Ink Machine”, questo premio le dà accesso al ruolo di giudice alla gara cosplay nel San Marino Comix, insieme allo staff del Teramo Comics. Nello stesso anno si avvale del “Premio della critica Pescara Comic Convention” con il personaggio El Diablo da “Suicide Squad” durante l’evento Wasama Superheroes On Tour organizzata dalla Wasama Creative Factory. L’artista Viviana Pacifico si definisce una performer poiché sin da piccola ama tutti i linguaggi dell’arte.

Valeria Serra Cosplayer Calabrese

Meglio nota con lo pseudonimo di Vavva Mamy. Tata nella vita, é appassionata di gatti, Disney, arte in generale e di musical teatrali. Ha trovato nel cosplay oltre che un hobby, la massima espressione della sua vena artistica, unendo – in maniera originale – divertimento e body positive! Tra i suoi cosplay più noti compaiono Ursula, Maga Magó, Tristezza, Lady Cocca… e la Signora grassa dei Grifondoro!

Madrina del Festival: Euranie Cryzz

Educatrice Volontaria e Collaboratrice della Social Warning: movimento etico digitale APS di Vicenza. Dal 2015 opera presso il Centro Giovanile con il Laboratorio My Web Writing dedicato a bambini e ragazzi e dal quale prendono vita progetti quali: “Scatti di Primavera” “10Passi al Natale” “Fumettolandia”

Nel 2020 partecipa all’Expo Digitale Ghotic of the Night con le sue opere Carezza del Vento e Chiaro di Luna, scelte dall’Artista Tiziano Marangoni per essere esposte all’evento Arti e Letteratura organizzato nel Teatro Salieri di Legnago nella sezione Nuovi Artisti. Affianca lo Scrittore e Ricercatore Paranormale Edgar Atheling come Curatrice Grafica delle sue opere letterarie ed in particolar modo Vitam Perdidi presentata a Ticino durante il Raduno Gotico del 30 aprile 2022.

Rappresenta la Casa delle Fiabe nella Regione Calabria con il Progetto Fiaba-Regione Calabria e vanta presenze presso Italia Book Festival di Modena, World Speech Day 2022, Vibook 2021 e Panorama International Literature Festival 2022 della Writers Capital Foundatoin. L’opera digitale Butterflies of Peace di Euranie Cryzz è stata esposta nel Panorama International Arts Festival 2022.