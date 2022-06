Reggio Calabria, grande successo per il primo concerto del Coro Scolastico I.C. Giovanni XXIII

17 Giugno 2022 12:38

Il 1° Concerto del Coro Scolastico dell’I.C. Giovanni XXIII di Villa San Giovanni è stato un grande successo: applausi per i giovani artisti della scuola reggina

Canto, musica e allegria. Questi gli ingredienti principali del 1° Concerto del Coro Scolastico dell’I.C. “Giovanni XXIII” di Villa San Giovanni, svoltosi il 9 giugno 2022, presso l’Auditorium della Scuola secondaria di I grado “R. Caminiti”. Un coro giovanissimo, sia per l’età dei suoi partecipanti che per la recente formazione, è stato costituito infatti ad Ottobre 2021 grazie alla tenacia del Dirigente Scolastico prof.ssa Teresa Marino, fortemente convinta dell’alta valenza educativa e formativa della pratica musicale corale. “Un’esperienza speciale quella del coro – ha affermato la dott.ssa Marino – in cui si sperimenta la cittadinanza attiva e la democrazia, imparando l’unità nel rispetto delle differenze e per una straordinaria magia in cui voci diverse, esprimendosi all’ unisono, si percepiscono in piena armonia”.

In quasi un anno di attività, il coro ha già all’attivo la partecipazione al Concorso corale Internazionale “V. Amato” (Palermo), organizzato da Inchorus Federation, dove si è classificato 5° nella sezione “On line” con un medley di brani dedicati alla pace. Inoltre, ai bambini del coro è stata offerta anche l’occasione, grazie al progetto di “Pratica corale nella scuola primaria” promosso dal Ministero dell’Istruzione, di formarsi in alcuni laboratori creativi in collaborazione con le associazioni Il Giardino delle Idee, presieduta da Liliana Minutoli, e il Coro Città di Villa San Giovanni presieduta dall’avv. Patrizia Arcuri.

Il 1° laboratorio espressivo musicale “Body and soul” è stato guidato dalla spumeggiante Maria Chiara Millimaggi che ha insegnato ai bambini l’arte dell’utilizzo del corpo nella pratica musicale. Nel 2° laboratorio i bambini si sono confrontati con il coro di adulti “Città di Villa San Giovanni” e hanno imparato la pratica della polifonia. Durante il concerto scolastico, dedicato alla pace, i bambini hanno mostrato i frutti del lavoro svoltosi durante l’anno scolastico e si sono cimentati in brani a una sola voce fino a più complessi brani come “Over the rainbow”, “The prayer” e “Stand by me”, arrangiati, per coro polifonico, dal M. Giusj Santacaterina, direttore del Coro scolastico e del Coro Città di Villa.

Al pianoforte l’eccellente pianista, M. Sabrina Barca, docente presso l’I.C. “Giovanni XXII”, ha accompagnato i bambini nel percorso musicale insieme all’ insegnante Santacaterina e alla tutor del progetto Coro, Carla Arena. Alcuni brani sono stati arricchiti dal violino solista del M. Daniela Cicco e dalla voce di Erica Costantino, anch’essa ex allieva dell’I.C. Giovanni XXIII. Insomma, una grande squadra, per un progetto che proseguirà negli anni e formerà i bambini della città di Villa, cullandoli con amore tra le note e i messaggi di speranza che solo la musica sa diffondere. Un concerto coinvolgente e significativo, di alto gradimento, al termine del quale, a tutti gli alunni, sono stati consegnati gli attestati di merito dalle docenti e dal Dirigente Scolastico che, con orgoglio e soddisfazione, ha espresso il suo plauso e ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla piena riuscita della manifestazione.