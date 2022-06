Comunali Villa San Giovanni, Bueti: “vera sfida è lotta all’inquinamento, ma Ponte non è priorità. Cannitello? Ecco il progetto” | INTERVISTA

7 Giugno 2022 09:00

Dalla lotta all’inquinamento, al decoro urbano, passando per il rilancio del turismo a Cannitello e Villa San Giovanni: le proposte e il programma elettorale del candidato a sindaco Demetrio Bueti

“Mi sono voluto candidare prima di tutto perché amo e rispetto il mio paese, ormai alla rovina e al disastro. Vorrei cercare di dare una mano per poterlo risollevare e farlo ritornare ai lustri di un tempo perché veramente sembra che non ci sia futuro per Villa San Giovanni. Le vecchie amministrazioni l’hanno portato alla rovina e ora bisogna solo pensare a a fare il bene della città e lavorare per la rinascita!”. E’ quanto afferma in un’intervista rilasciata ai microfoni di StrettoWeb da Demetrio Bueti, candidato a sindaco di Villa San Giovanni alle prossime elezioni amministrative con la lista “Giù le mani da Villa”. Il 37enne, padre di due figlie, ha alle spalle una buona carriera imprenditoriale, essendo stato proprietario di diversi locali legati al mondo della ristorazione tra Rimini, Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Demetrio Bueti, all’interno del suo programma elettorale, ha stilato una serie di intenzioni e priorità sul futuro prossimo, e non solo. “Devo dire con rammarico – afferma il candidato – che ad oggi le prospettive positive per Villa sono a dir poco inesistenti per colpa della cattiva gestione e per il poco amore che le vecchie amministrazioni hanno avuto per la nostra città”.

Quali sono le priorità del suo programma elettorale?

“Le priorità sono tantissime, tra le quali la lotta all’inquinamento, con l’obbligatorietà di installare delle centraline di ultima generazione nei punti strategici da noi già individuati. Altro obiettivo è quello di dirottare fino il 70% dei mezzi gommati (ben 4.000.000 ogni anno) nei porti di Reggio Calabria e Gioia tauro. Vorremmo attivare e fare arrivare i soldi già stanziati per opere mai iniziate, come ad esempio il parcheggio di via Mazzini. Grande attenzione all’erosione della spiagge, all’edilizia scolastica ed impiantistica, totalmente allo sfascio. Inoltre, vorremmo immediatamente attuare i lavori per il rifacimento dell’impianto idrico, fognario, e per l’abbattimento barriere architettoniche. Il nostro programma prevedere il recupero di rioni storici e non, ma anche dei beni storici di Villa San Giovanni (come la chiesa di Sant’Antonino), parchi, piazze, strade e verde pubblico. Altro punto importante è il riassetto e la riorganizzazione degli uffici comunali. Sono queste alcune delle vere priorità che il nostro territorio ha bisogno”.

Perché i cittadini dovrebbe votare per lei?

“Vorrei precisare che il voto è libero e bisogna rispettare la volontà del cittadino, ma noi non andiamo casa per casa a chiedere i voti, noi parliamo alla gente con il nostro programma. Il cittadino deve capire chi ama il paese, chi lo rispetta e chi vuole che il suo paese ritorni ai vecchi splendori. Quindi noi diciamo votate la lista che più credibile a portare avanti le gravi problematiche di Villa per renderla e farla tornare agli antichi splendori e questa lista siamo noi di Lavoro, Civiltà, Sport!”.

Cosa ne pensa del ponte sullo Stretto?

“L’infrastruttura di collegamento con Messina non è la mia priorità e credo neanche quella dei cittadini villesi, che quando si alzano al mattino non pensano al ponte, ma pensano che sono senz’acqua, alle strade sporche e piene di immondizia, all’inquinamento, ai marciapiedi disastrati e senza nemmeno le strisce pedonali, al traffico selvaggio, all’assenza di parcheggi. Quando ci sarà qualcosa di concreto e fattibile per il ponte se ne parlerà, attualmente dobbiamo lasciarlo da parte e pensare ai gravi problemi della nostra cittadinanza”.

Ci sono progetti turistici per Cannitello?

“I nostri progetti per Cannitello sono uguali a quelli che faremo per le altre zone di Villa San Giovanni. Cannitello, insieme all’ex lido Cenide, erano il fiore all’occhiello del turismo a villa! Un turismo che si soffermava solo ed esclusivamente per le sue meravigliose spiagge, per il suo mare pulito e cristallino, noi andremo oltre allo sviluppo turistico per Cannitello creando infrastrutture. Chiederemo un incontro con i vertici delle Ferrovie dello stato per riaprire e rivalutare 24h su 24h la stazione, mentre per la zona ex Lido Cenide noi chiederemo ai nostri tecnici di sviluppare un progetto chiamato “Terrazza dello stretto”. Qui i turisti e i cittadini di Villa possano ammirare il nostro meraviglioso Stretto che è veramente l ottava meraviglia del mondo, dove potranno vedere se ci sarà l’occasione i fenomeni naturali come la Lupa e la Fata Morgana. Chiederemo inoltre di finire i lavori della via Marina in tempi stretti, vigilando con presenza e costanza! Vorrei puntualizzare che avremo grande attenzione per lo sviluppo e il turismo del borgo marittimo secolare di Porticello, zona meravigliosa e stupenda, sicuramente sarà un’attrazione per migliaia di turisti per il suo mare meraviglioso e cristallino”.

Per decoro urbano e servizi essenziali, quali idee propone?

“Come risposto in precedenza, sottolineo che siamo nel dissesto finanziario e noi per sanarlo non vogliamo aumentare le tasse, ma chiederemo con tutte le nostre forze l’attuazione del pagamento dell’Ecopas, dove buona parte degli introiti verranno spesi appunto per i gravi problemi della nostra cittadinanza, ovvero il decoro urbano e la lotta contro l’inquinamento”.