Elezioni Comunali: domenica si vota in Sicilia, sono 4 i comuni al ballottaggio

24 Giugno 2022 11:41

Elezioni Comunali: domenica si vota in Sicilia, importanti sfide a Palagonia, Scicli, Sciacca, Villafranca Sicula

Eletti i sindaci nei Comuni in Sicilia in cui si è votato il 12 giugno scorso per scegliere il primo cittadino e rinnovare i consigli comunali. Erano chiamati al voto complessivamente 1.534.431cittadini; si sono recati alle urne 786.784 aventi diritto, pari al 51,28%. In 107 centri (con meno di 15 mila abitanti) si è votato con il sistema maggioritario, dove il sindaco è risultato eletto al primo turno, mentre in tredici con quello proporzionale.

Nei Comuni più grandi, con più di 15 mila abitanti, sono risultati eletti al primo turno 11 sindaci. Negli altri 3 grossi centri, Palagonia, nel Catanese, e Scicli, in provincia di Ragusa, Sciacca, in provincia di Agrigento, si andrà ballottaggio domenica 26 giugno (si vota dalle 07:00 alle 23:00). Urne aperte anche a Villafranca Sicula, nell’Agrigentino, dove i due candidati hanno ottenuto l’identico numero di preferenze. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.

La situazione

A Palagonia si confronteranno per la carica di sindaco Salvatore Astuti col 39,47% dei voti e Francesco Calandrucci col 28,44%. A Sciacca ci sarà il ballottaggio tra Ignazio Messina e Fabio Termine. Messina ha ottenuto il 39,9% dei voti, Termine il 36,81%. A Villafranca Sicula al ballottaggio i candidati sindaci Domenico Balsamo e Gaetano Bruccoleri che hanno ottenuto gli stessi voti. A Scicli al ballottaggio sono Caterina Riccotti col 22,71%, che ha battuto di un soffio il candidato del centrosinistra Giuseppe Vindigni col 22,62%, e Mario Marino che ha preso il 38,37%.