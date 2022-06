Comunali: lo spoglio in diretta su StrettoWeb dei comuni in provincia di Messina

13 Giugno 2022 18:12

Elezioni Comunali, molti comuni della provincia di Messina col fiato sospeso: lo spoglio in diretta su StrettoWeb

Grande attesa nei comuni in provincia di Messina in vista degli imminenti spogli. Grande battaglia in numerosi comuni dell’area metropolitana. In alcuni comuni dell’Isola si conosce già il nome del nuovo sindaco dal momento che il nome in corsa era soltanto uno e che è stata sufficiente un’affluenza ai seggi superiore al 50% per sancire la validità del voto. È il caso di Valledolmo, in provincia di Palermo, dove Angelo Conti festeggia l’elezione a sindaco in virtù di un’affluenza del 62,2%. Stesso scenario in tre centri della provincia di Messina: ad Alcara Li Fusi si è recato alle urne il 52,71% degli aventi diritto ed Ettore Dottore è stato eletto sindaco; Cesarò sarà guidata da Katia Ceraldi grazie al 57,76% di affluenza ai seggi; a Letojanni, invece, brinda Alessandro Costa, sindaco grazie al 62,06% di partecipazione al voto, a Malfa supera il quorum Clara Rametta.

Lo spoglio inizierà alle ore 14:00 e tutti i dati saranno in diretta su StrettoWeb.

Orsina sindaco di Roccella Valdemone

A Roccella Valdemone vince le elezioni comunali Gianfranco Orsina. Battuto il già tre volte sindaco Giuseppe Spartà

Reitano, Salvaggio sindaco per pochi voti

Vittoria per Salvatore Salvaggio a Reitano, per soli 5 voti di scarto rispetto allo sfidante Pietro Puleo

Pettineo, Ruffino confermato sindaco

Conferma a sindaco di Pettineo per Domenico Ruffino, niente da fare per l’avversario Pino Barberi.

Gino Bertolami si conferma sindaco di Novara di Sicilia

Terzo mandato consecutivo per Gino Bertolami che si conferma sindaco di Novara di Sicilia. Sconfitto Salvatore Bartolotta.

Nino Todaro eletto sindaco di Montalbano Elicona

Nino Todaro eletto sindaco di Montalbano Elicona. Vince sull’avversario Filippo Taranto.

Alfio Currenti sindaco di Gallodoro

Alfio Currenti sindaco di Gallodoro con 185 voti, solo 54 per Valerio D’Agostino

Giuseppe Cundari si conferma sindaco di Gaggi

Giuseppe Cundari si conferma sindaco di Gaggi. Niente da fare per Massimiliano Blandizzi

De Luca vince le elezioni a Fiumedinisi

Giovanni De Luca vince le elezioni a Fiumedinisi. Sconfitto l’avversario Luigi Caminiti.

A Castroreale vince Mandanici

A Castroreale vince le elezioni Giuseppe Mandanici, nettamente in testa rispetto a Claudia Bucca e Andrea Calabrò

Danilo Lo Giudice si avvia ad essere riconfermato sindaco di S. Teresa di Riva

Danilo Lo Giudice si avvia ad essere riconfermato sindaco di S. Teresa di Riva. Quando è stata scrutinata quasi la metà dei voti, circa 3.000 su 5.912, il suo vantaggio sul rivale Nino Bartolotta si fa sempre più ampio con oltre mille voti di distacco.

I dati definitivi dell’affluenza al voto: