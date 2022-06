Comunali a Palermo, Klaus Davi: “la mafia ha inciso poco sui risultati”

13 Giugno 2022 15:05

Exit poll Comunali, Klaus Davi: “a Palermo si sta rivelando la profezia di Falcone, quando lo Stato non offre alternative la mafia rassicura”

“A Palermo si sta rivelando la profezia di Falcone, ciò che scriveva sui libri citati da tutti, ma i quali nessuno legge. Parlo in generale, non mi riferisco a nessuno dei candidati, quando lo Stato non è in grado di offrire delle alternative valide l’istituzione mafia può rivelarsi più rassicurante”. E’ quanto ha affermato Klaus Davi sugli exit pool Comunali di Palermo ai microfoni di Coffee Break su La7.

“Questa volta comunque la mafia ha inciso poco”, ha concluso il noto massmediologo. Il capoluogo siciliani continua quindi ad essere molto attenzionato: sono oltre 200 le persone segnalate alla Procura di Palermo dopo il caos ai seggi di ieri nel capoluogo siciliani, con decine di sezioni rimaste chiuse per ore perché presidenti e scrutatori non si sono presentati. I reati ipotizzati sono l’interruzione di pubblico servizio, il rifiuto di atti d’ufficio e la violazione di una legge elettorale del 1960.