Comunali a Messina, Sgarbi ci sarà con una lista. E su Basile: “sarà grande sindaco”

9 Giugno 2022 13:10

Sgarbi sostiene Federico Basile: “renderà onore alla sua città”

Vittorio Sgarbi lancia ancora una volta il candidato a sindaco Federico Basile. “A Messina, sconosciuto, c’è un candidato elegante, non so quali qualità abbia manifestato sin qui. Ma sicuramente è stato corretto, ha fatto il revisore dei conti, i cittadini di Messina sapranno chi votare. Sarà un sindaco che renderà onore alla sua città. Presente quindi una lista in cui abbiamo Gabriele Cervino (candidato al Consiglio Comunale, ndr), io ci sono, la lista Rinascimento è presente!”, ha affermato tramite un video pubblicato su facebook il noto critico d’arte.

Dopo il comizio tenuto con Cateno De Luca a Fiumedinisi, Vittorio Sgarbi quindi annuncia anche l’ingresso della lista Rinascimento – Io Apro alle elezioni Comunali di Messina. Questa collaborazione tra i due movimenti, aveva spiegato Sgarbi in passato, si basa su alcuni punti cardine: la tutela della libertà individuale (esigenza viva più che mai dopo l’imposizione dell’obbligo vaccinale) e la protezione della bellezza del patrimonio turistico di cui l’Italia è ricca.