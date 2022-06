Como: infiltrazioni mafiose, Gdf notifica a nota ditta decreto di amministrazione giudiziaria

20 Giugno 2022 12:58

Milano, 20 giu.(Adnkronos) – Il nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Como ha dato esecuzione, su delega della procura di Milano, ad un decreto, emesso dalla sezione autonoma misure di prevenzione del tribunale di Milano, con il quale è stata disposta l’amministrazione giudiziaria, ex art. 34 del Codice antimafia, nei confronti di una rilevante società per azioni ubicata nella provincia lariana, avente un fatturato annuo superiore ai 200 milioni di euro.

Il tribunale di Milano ha rilevato una grave situazione di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa esercitata, perdurante dal 2018 sino ad oggi, che ha permesso a svariate società, riconducibili ad esponenti della ‘ndrangheta, di operare indisturbate nel tessuto economico, alterandone le regole della concorrenza e ottenendo così ingenti vantaggi.

Il provvedimento giunge al termine di complesse indagini, originate a seguito di un importante operazione condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Milano, che ha portato all’arresto di 54 persone nel novembre 2021, per le quali vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, che hanno fatto emergere un articolato meccanismo criminoso volto ad ottenere il controllo totale delle commesse di trasporto della società ottenuto mediante reiterate condotte estorsive, aggravate dal ricorso al metodo mafioso, ai danni di dirigenti e dipendenti della committente. Secondo gli investigatori, la società, di fatto, era assoggettata al volere degli ‘ndranghetisti, i quali imponevano le loro condizioni economiche.