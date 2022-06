Colombia, crolla una tribuna durante la “Corraleja”: morti e feriti in mezzo ai tori | VIDEO

26 Giugno 2022 22:36

Tragedia durante la “Corraleja” nel comune di El Espinal (Colombia): crolla una tribuna dello stadio, un centinaio fra morti e feriti

Una giornata di festa si trasforma in tragedia. Siamo a El Espinal, comune colombiano del dipartimento di Tolima. Durante il tradizionale evento della “Corraleja”, una festa di derivazione spagnola molto simile alla corrida, nella quale ci si riunisce in una “plaza de toros” per sfidare dei tori, una tribuna in legno è collassata su se stessa. La struttura ha ceduto, franando sulle persone presenti all’interno della piazza e portando con sè gli spettatori seduti su di essa. Secondo le prime stime dei media locali ci sarebbero almeno 4 morti e un centinaio di persone rimaste ferite. Si teme che il bilancio possa aumentare drammaticamente.