Cocaina, record di sequestri nel 2022: “mai circolata così tanta, passa quasi tutta dal porto di Gioia Tauro”

23 Giugno 2022 13:20

Cocaina: sequestrate in Italia oltre 21 tonnellate nei primi sei mesi del 2022

Nei primi sei mesi del 2022 sono state sequestrate in Italia oltre 21 tonnellate di cocaina, una cifra che supera anche quella di tutto il 2021, vale a dire 20,7 tonnellate che gia’ rappresentava un record mai raggiunto nel nostro paese. “Il totale di questo primo semestre- ha spiegato il direttore dell’Antidroga Antonino Maggiore illustrando la relazione del 2021 – conferma l’accelerazione registrata negli ultimi anni. Un dato che dipende in gran parte dall’affinamento dell’analisi dei rischi, soprattutto per quanto riguarda il porto di Gioia Tauro, dove ogni anno transitano 3 milioni di container e dove quest’anno sono state sequestrate gia’ 14 tonnellate di cocaina”, una in piu’ di quanto sequestrato in tutto il 2021.