Clima: Europarlamento boccia riforma Ets, testo ritorna in commissione**

Strasburgo, 8 giu. (AdnKronos) – Il Parlamento Europeo ha bocciato poco fa in Aula a Strasburgo la proposta di riforma dell’Ets, Emissions Trading System, il sistema Ue per lo scambio di emissioni climalteranti, uno dei testi chiave del pacchetto Fit for 55. Il testo presentato dal relatore Peter Liese, del Ppe, è stato respinto con 265 voti favorevoli, 340 contrari e 34 astenuti. Ora la riforma tornerà in commissione Ambiente.