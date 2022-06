Inflazione, quali sono le città più care d’Italia? La classifica: due siciliane nella Top 10, Catanzaro virtuosa

16 Giugno 2022 15:45

Quali sono le città più care d’Italia, quelle cioè dove l’inflazione è più alta? A stilare la classifica è stata l’Unione Nazionale Consumatori, che elenca però anche le città più virtuose

L’inflazione è galoppante, preoccupante e continua ad aumentare. Famiglie sempre più preoccupate dal fortissimo rialzo dei prezzi degli ultimi mesi, a fronte di stipendi che invece non si smuovono e a cui il Governo deve far fronte con bonus una tantum. Ma quali sono le città più care d’Italia, quelle cioè dove l’inflazione è più alta? A stilare la classifica è stata l’Unione Nazionale Consumatori. Ecco di seguito le prime 8 posizioni.

Bolzano Trento Bologna Brescia Verona Milano Palermo Catania

C’è anche la Sicilia, dunque, con Palermo e Catania, entrambe a +8,8% d’inflazione annua, pari a 1.747 euro. Al primo posto Bolzano supera anche i 9, più precisamente è a +9,1%, con una spesa media di 2.419 euro. Trento si ferma al +9%, con 2.355 euro di spesa, mentre Bologna è la prima sotto gli 8 (+7,9% e 1.971 euro). Brescia è al +7,3% (1.925 euro), Verona al +8,1% con 1.885 euro e Milano con +6,8% e 1.846. Ma non ci sono solo le città più costose, bensì anche quelle più virtuose, in cui l’inflazione è ai minimi. Al primo posto c’è Campobasso, con un’inflazione del 5,8% e una spesa aggiuntiva per una famiglia tipo pari a “solo” 1062 euro. Segue Ancona (+5,6%, +1113 euro) e, al terzo posto, una calabrese, Catanzaro, con +6,2% e 1.158 euro.