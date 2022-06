Approvati 110 progetti per riqualificare i “gioielli” di Calabria: dalla Certosa di Serra San Bruno alla storica ferrovia della Costa Viola | ELENCO

21 Giugno 2022 18:17

Sono state raccolte e presentate dal ministro Mara Carfagna le 110 proposte ad alta priorità per un totale di 226,97 milioni di euro

“E’ l’ora di far conoscere le bellezze della Calabria”. E’ stato firmato questa mattina a Tropea Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) “Svelare bellezza”, riservato al territorio calabrese. “Il CIS Calabria rappresenta un unicum rispetto agli altri CIS che abbiamo avviato finora: riguarda l’intero territorio regionale, attraversa le competenze di sei ministeri, ha raccolto un numero record di adesioni e progetti e impegna risorse altrettanto significative”, ha affermato il ministro per il Sud Mara Carfagna. Raggiunge così una tappa importante il percorso avviato il 19 ottobre 2021 con il primo tavolo di concertazione e proseguito con l’invio di ben 1.180 proposte, per un valore di 6,75 miliardi di euro, da parte degli enti territoriali. In totale, quelle definitivamente raccolte ad alta priorità, sono 110 proposte, ed impegneranno risorse pari a 226,97 milioni di euro provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

“Un lavoro che rappresenta un bell’esempio di dialogo e di rapporti istituzionali, di cui questo Paese ha bisogno”, ha sottolineato il sottosegretario Dalila Nesci, che detiene la delega a questo CIS e quindi ha seguito l’intero percorso, fino alla firma di oggi a Tropea, e continuerà a farlo. I progetti sono stati valutati sulla base delle loro strategicità: sostenibilità ambientale, creazione di partnership, impatto sociale e occupazionale, integrazione con altri investimenti pubblici e stimolo all’iniziativa privata, complementarietà, cioè, l’integrazione con la programmazione regionale e con altre progettualità sul territorio e cantierabilità. Per quanto riguarda i progetti a priorità media e a priorità bassa potranno essere finanziati a seguito di ulteriori disponibilità di risorse. La maggior parte degli interventi individuati sono legati a tematiche ambientali, alla valorizzazione di risorse naturali e alla riqualificazione urbana, seguiti da quelli dei comparti della cultura e del turismo e dalla tutela delle minoranze etno-linguistiche.

I progetti a priorità alta, come detto in precedenza, sono 110 e riguardano tutte le province della Calabria. Quelle con il valore più alto sono:

CATANZARO

Catanzaro: Progetto per la realizzazione di spazi aperti commerciali ed artigianali, con dehors all’aperto, a basso impatto urbanistico e strutturale nell’area Nicholas Green. 7 milioni di euro.

COSENZA

Canna: Percorso di fede e Via dei Mulini. 3 milioni di euro .

. Ente Parco Pollino: La Valorizzazione del territorio attraverso la conoscenza: rifunzionalizzazione dei caselli ferroviari dismessi, lungo la pista ciclabile del Pollino, per un percorso tra paesaggio, biodiversità e cambiamenti climatici. 2.980.000 euro .

. Paola: Lungomare S. Francesco di Paola e completamento centro di accoglienza, promozione turistica e servizi annessi sul Lungomare. 2.686.000 milioni di euro.

CROTONE

Crotone: Rinnovazione e Sport – Realizzazione opere progettate a valere sull’avviso Italia City Brandind 2020. Lotto 1 – Riqualificazione e recupero piscina ex Coni. 6.2 milioni di euro.

REGGIO CALABRIA

Gioia Tauro: Percorsi verdi in città – Riqualificazione di spazi degradati all’interno del tessuto urbano. 4.350.000 di euro .

. Taurianova: Recupero e rifunzionalizzazione del palazzo Contessa di Pontalto, da destinare a polo culturale, artistico e musicale anche con finalità integrativa ed inclusiva del mondo delle diverse abilità. 4.115.707 di euro .

. San Luca: Riqualificazione del centro storico nel paese di San Luca, zona circostante alla “Casa Corrado Alvaro”. 3 milioni di euro .

. Gerace: CIS Persephone-Epizephiri – Rigenerazione urbana dell’area archeologica di Locri Epizephiri. 2.9 milioni di euro .

. Cittanova: Progetto di rigenerazione urbana e riqualificazione della Villa Comunale Carlo Ruggiero e dei prolungamenti del viale principale, inclusi la Biblioteca comunale, Piazza Calverio e il Belvedere sul Torrente Serra. 2.3 milioni di euro .

. Platì: Da cuniculi furtivi a centro espositivo sotterraneo – Produrre cultura e riqualificare il paese. 2.2 milioni di euro .

. Palmi: La Via degli Ulivi – Interventi per la valorizzazione dei comuni della Costa Viola e della fascia pre Aspromontana mediante la rigenerazione dei borghi, il recupero e la rifunzionalizzazione delle linee delle ex Ferrovie Calabro-Lucane FCL. 2 milioni di euro.

VIBO VALENTIA

Vibo Valentia: Riqualificazione funzionale ed urbanistica area retro porto. 7.980.520 euro .

. Tropea: Realizzazione progetto integrato denominato “CIS Tropea porto integrato”. 5 milioni di euro .

. Serra San Bruno: Riqualificazione e valorizzazione del Viale Certosa. 2 milioni di euro.

Di seguito l’elenco di tutti i progetti, Comune per Comune.