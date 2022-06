Cinquefrondi: il comune aderisce al programma “Parchi per il Clima”

20 Giugno 2022 11:06

L’adesione al programma conduce il Comune di Cinquefrondi ad un importante risultato

“L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi non lascia nulla al caso e con la dedizione e la volontà di sempre aderisce al programma “parchi per il clima 2021”, un programma di interventi di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti Parco Nazionali“, è quanto scrivono in una nota il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia ed il vicesindaco, Rocco Furiglio. “L’adesione al programma conduce il Comune di Cinquefrondi ad un importante risultato, è stata stipulata una Convenzione tra l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e il Comune di Cinquefrondi mirata all’attuazione dell’intervento “Efficientamento energetico edificio comunale adibito a casermetta”.

L’Ente Parco affida all’Ente Locale la progettazione e l’esecuzione dell’intervento, finanziando l’efficientamento energetico della zona montana dove si trova la casermetta, ciò consentirà un ulteriore passo di sviluppo verso il turismo e verso la conoscenza della nostra splendida montagna, si tratta di un finanziamento di € 210.150,00″, concludono.