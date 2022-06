Cinquefrondi al via la 5ª Edizione del Torneo “Baby Champions”

16 Giugno 2022 11:46

Ieri Cinquefrondi ha dato il via alla 5ª Edizione del Torneo “Baby Champions”

“Ieri 15 Giugno Cinquefrondi ha dato il via alla V Edizione del Torneo “Baby Champions”. Prima dell’inizio della sfida, tutte le squadre, formate da bambini di diversi paesi, si sono unite in un corteo che ha percorso le vie di Cinquefrondi, partendo dalla piazza della stazione per arrivare al campo sportivo “Corrado Cimino”, è quanto scrive in una nota il sindaco Michele Conia. “Il corteo – prosegue- era composto e accompagnato, oltre che dalle squadre protagoniste e dagli organizzatori dell’evento Asd Five Sport Events, anche dai cittadini, dai Volontari e dalle Volontarie del Servizio Civile Universale e dal Complesso Bandistico cittadino “Carlo Creazzo”, che con le sue sonorità ha inaugurato l’inizio di questo evento, simbolo della voglia di rimettersi in gioco e di una libertà, sportiva e collettiva, da troppo tempo negata a causa della pandemia”.

“Giunti a destinazione, il campo sportivo diventa il palcoscenico dove vengono presentate le diverse squadre. Prima, però, che il torneo entri nel vivo c’è qualcos’altro da celebrare. Il Sindaco Michele Conia e tutta la sua Amministrazione svelano, in presenza della moglie, dei figli e della famiglia, la gigantografia in ricordo del giovane calciatore Salvatore Muratore, scomparso prematuramente un anno fa, e a lui dedicano la gradinata del campo sportivo che si tinge in sua memoria di bianco celeste, colori ufficiali di Cinquefrondi. La gigantografia esprime la voce ed il pensiero della Comunità di Cinquefrondi: “A Salvatore Muratore per tutto ciò che ha saputo regalare a livello umano e sposrtivo”. Un pomeriggio colmo di emozioni e viva presenza, carichi per ripartire sotto la guida di un grande esempio di vita. Così diamo inizio alla Baby Champions che continuerà per le prossime 3 giornate nei giorni 16,17 e 18 Giugno”, conclude.