Cosenza: cinghiale avvistato nei pressi del quartiere San Gennaro, complesso per studenti | VIDEO

14 Giugno 2022 17:05

Grosso cinghiale avvistato ieri sera a Cosenza, più precisamente nei pressi del quartiere San Gennaro, complesso residenziale per gli studenti dell’Unical: le immagini

Passeggiatina notturna, anche se di lunedì, ma ogni tanto un giro in centro città ci sta. E’ quello che avrà pensato un grosso cinghiale avvistato ieri sera a Cosenza, più precisamente nei pressi del quartiere San Gennaro, complesso residenziale per gli studenti dell’Unical. Come si può vedere dal video in basso, l’animale si è mosso indisturbato nella zona, proprio in prossimità del complesso, ed è stato ripreso da alcuni studenti che per fortuna si trovavano all’interno, dentro le proprie abitazioni.

Non è la prima volta che, nella città silana, e in quelle zone, si intravedono cinghiali, ormai però facilmente avvistabili in diverse città italiane, da Reggio Calabria a Genova passando per Roma. E questo è dovuto un po’ alla sporcizia presente in strada – specialmente a Reggio e Roma, con l’immondizia – e un po’ all’eccessiva e massiccia presenza di questi animali, cresciuti a dismisura negli ultimi anni dopo i vari divieti imposti alla caccia.