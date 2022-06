Christian Vieri torna in vacanza a Palmi: “da oggi comincio la dieta. Anzi no, meglio domani” | VIDEO

22 Giugno 2022 17:43

Christian Vieri è in Calabria, e non è una prima volta. E non perché c’è già venuto quando con la sua Inter affrontava la Reggina al Granillo, ma perché c’era già stato nell’estate 2020. La località è proprio quella di due anni, una delle più belle della provincia reggina: Palmi. Insieme alla moglie Costanza Caracciolo, infatti, sta trascorrendo alcune ore nelle bellissime spiagge della Tonnara, sul lungomare della Costa Viola, tra un bagno e un gelato fresco.

Diverse le Instagram Stories postate da lui e dalla sua dolce metà. Per Costanza Caracciolo, bellissime immagini del mare, con un cuore e la scritta “Welcome Calabria”. Per l’ex bomber, invece, una serie di video da uno dei lidi della via marina, prima chiedendo ai suoi followers dove si trovasse e poi mangiando un buon gelato. “Ho deciso, da oggi inizio la dieta“, ha affermato ironicamente, smentendosi poi nel video successivo proprio mentre mangia un buon gelato: “facciamo che inizio domani”, ha detto. Di seguito il video.