Reggina, documentazione (e non solo) pronta: ora manca il passaggio decisivo

14 Giugno 2022 15:39

Accordi, documenti, viaggi, confronti. E poi pessimismo, ottimismo, scetticismo, depressione, esaltazione. Si è detto e scritto tanto, in queste settimane, ma fondamentalmente l’obiettivo è sempre e solo stato uno: far sì che l’acquirente si convincesse ad investire sul progetto Reggina. Se di riffa o di raffa, se oggi o domani, se ad Agrigento o ad Aosta, se con un piede o con due, poco cambiava (e cambia). La riservatezza – che, pur andando contro ai nostri interessi, riteniamo giusta – non sta di certo aiutando i tifosi, spaesati e confusi in mezzo ai continui aggiornamenti di chi (soprattutto fuori Reggio) rilancia notizie in continuazione dall’una o dall’altra parte, ora dando tutto per fatto e ora dispensando pessimismo a più non posso. La realtà, e lo ripetiamo da un mese, è che serviva (e serve ancora) lucidità, razionalità e sano realismo basato sui fatti, riuscendo ad avere la pazienza (pur essendo non semplice) di rimanere – anche, in alcuni casi – in silenzio e “in agguato”, se necessario.

Motivo? Perché la scelta è tutta di chi vuole acquistare. Che ci possa essere questo o quell’aggiornamento, o che il tifoso lo venga a sapere oggi o domani, è sempre l’acquirente a dover scegliere, a dover apporre quella tanto attesa firma che possa dare poi il là al passaggio di proprietà, il cui atto di vendita – ricordiamo – va poi inoltrato al Tribunale per l’ok. E ad oggi, in casa Reggina, è così. Da settimane ripetiamo che è già una notizia il fatto che l’investitore non abbia abbandonato gli ormeggi ma anzi sia andato avanti nella trattativa, intensificata negli ultimi giorni. E la sostanziale novità recente è che non c’è più molto da fare o da dire. Gli appelli sono stati fatti, così come le manifestazioni, le note stampa, gli incontri, i confronti. Tutto dipende solo ed esclusivamente da chi vuole acquistare. Solo da lui e da nessun altro.

La documentazione (da intendersi come gli incartamenti vari) è pronta e con essa gli accordi già presentati per la rateizzazione del debito, a cui va ad aggiungersi anche l’ok dei calciatori ad una decurtazione dello stipendio per aiutare ad ammorbidire la somma debitoria da versare immediatamente oltre a quei 10 milioni circa da spalmare con l’Erario. Le ultime spettanze ai giocatori, infatti, rientrano tra quelle spese immediate che il nuovo Presidente dovrà eventualmente versare, a cui si unisce innanzitutto la fideiussione da 800 mila euro da allegare ai documenti per l’iscrizione. Presi gli accordi con i vari enti e coi calciatori, e presentata la documentazione, a questo punto è il nuovo acquirente che deve decidere, alla luce dei debiti rateizzati, a quelli da versare subito e alle nuove spese, relative alla costruzione della squadra e in generale all’area tecnica.

Tutto quello che si poteva compiere prima è stato compiuto: incartamenti, burocrazia, dialoghi, accordi. L’attore principale deve ora decidersi e sa che dovrà farlo a brevissimo. Non ci lanciamo in date di scadenza certe perché questa trattativa, come tutte le trattative di questo tipo, vive anche e soprattutto di fiammate, di accelerazioni o frenate improvvise (e le ultime settimane lo hanno evidenziato). Fonti societarie riferiscono di una fiducia che c’è, di una Reggina che non sarebbe salva, ma che anzi si rilancerebbe ancora più forte di prima. Il più è stato fatto: occorre ora una firma, le risorse necessarie a superare l’ultimo step (quello del 22, che incombe) e il passaggio di proprietà. Il tutto sempre con la supervisione del Tribunale. E sempre da vivere con sano equilibrio e realismo, senza lasciarsi andare a scoramento ed esaltazione nel giro di due ore.