Reggina, adrenalina ed apprensione. Taibi: “sto combattendo con tutto me stesso per il club”

12 Giugno 2022 15:41

La frase sui social scritta dal Direttore Sportivo della Reggina Massimo Taibi relativa all’attuale momento del club

L’adrenalina, ma anche l’apprensione, aumentano. In casa Reggina, come detto, il futuro si decide adesso. Dopo i vari step affrontati, ora non resta altro che decidere: acquistare oppure declinare. Sono diversi gli attori, diretti e indiretti, che hanno lavorato e stanno lavorando affinché si salvi il club. Dall’amministratore unico De Lillo a commercialisti, studi intermediari, acquirenti. E dirigenti. Tra questi Massimo Taibi. Nelle ultime settimane, anche il Direttore Sportivo si è impegnato attivamente per la questione, andando oltre quelli che sono i ruoli all’interno della società.

E, tra la continua riservatezza, l’appello della politica e i messaggi dei calciatori sui social, spunta anche una frase di Taibi. Commentando una foto sul suo profilo ufficiale Instagram, il DS ha scritto: “sto combattendo con tutto me stesso per la Reggina”. Ovviamente, non mancano i likes e i messaggi di supporto alla scritta del dirigente, apprezzato dai tifosi amaranto per quanto sta facendo per la società.