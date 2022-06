Reggina: il passaggio decisivo? Entro sabato. Il gol lo segna Felice Saladini

15 Giugno 2022 22:55

Tutta la documentazione (incartamenti ed adempimenti vari) pronta, manca solo il passaggio decisivo. Lo scrivevamo ieri. Il passaggio decisivo è anche l’ultimo passaggio, tanto caro nel calcio alle squadre che palleggiano molto ma che non riescono poi a finalizzare, sbagliando troppo negli ultimi 16 metri. E, dal momento che parliamo di calcio, e di Reggina, il concetto ci sta. L’ultimo passaggio, però, fondamentalmente ancora manca, ieri come oggi. Ultimo passaggio da intendersi come atto di cessione. Sempre ieri, nel consueto approfondimento sulla situazione amaranto, scrivevamo anche di non volerci sbilanciare in date o giorni certi di chiusura, gioco sempre troppo rischioso quando di mezzo ci sono trattative così delicate e riservate.

Oggi però, dopo le dovute conferme, ci sentiamo in dovere di sbilanciarci. L’ultimo passaggio, salvo clamorosi capovolgimenti di fronte, avverrà entro sabato. Sia perché il tempo non c’è ormai più, sia perché – come già ampiamente evidenziato – tutto ciò che poteva essere compiuto è stato compiuto e quindi bisogna solo decidere, formalizzare; insomma, mettere in mezzo l’assist decisivo. Il gol? E’ di Felice Saladini. Lui è l’attaccante centrale, quello che riceve i palloni e ha il compito di segnare. L’attuale Presidente dell’Fc Lamezia Terme si appresta entro il weekend a chiudere la questione. Imprenditore giovanissimo, è proprietario dell’azienda Meglio Questo, quotata in borsa.

Precisiamo: il gol lo deve segnare, ancora. E’ il passaggio decisivo che deve essere fatto bene, nei tempi e nei modi giusti. Superando un portiere importante, temibile e solido, di nome Tribunale. Ricordiamo che non siamo davanti a una trattativa tra due semplici privati, ma c’è di mezzo un terzo attore visti i fatti che hanno coinvolto Luca Gallo. Però, dopo tutti gli step superati, dopo tutte le scadenze centrate con successo, dopo i vari accordi (anche coi calciatori), impegni, appuntamenti, viaggi, confronti, incontri, servono l’assist e il gol. Un’operazione, di norma, di pochi secondi. Pensate che qui, di tempo, hanno qualche giorno. Hai voglia a fare le cose per bene. Lo spera tutta la città e tutta la tifoseria, sempre conservando quella lucidità e quel realismo di cui parlavamo ieri. E forse, tra qualche giorno, le settimane appena trascorse potranno essere ricordate solo come un brutto ed estenuante incubo.