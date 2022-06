Reggina, è la Enjoy srl ad acquisire il club: le firme di De Lillo e Pea, amministratore della società

17 Giugno 2022 20:19

Qualche dettaglio in più sulla trattativa che ha consentito il passaggio di mani da Luca Gallo a Felice Saladini, giovane imprenditore calabrese che oggi ha annunciato di aver acquistato la Reggina. Mentre il patron del Lamezia si trovava al Sant’Agata per la lieta notizia ai giornalisti, in uno studio notarile di Chiari, in provincia di Brescia, si sanciva il passaggio ufficiale attraverso le firme. Da una parte, quella di Fabio De Lillo, amministratore unico del club amaranto; dall’altra, quella di Andrea Pea, amministratore della Enjoy srl, società di Saladini che ha acquistato la Reggina.

Nella foto in evidenza dell’articolo, i sorrisi dei due, legati da una sciarpa amaranto, proprio qualche secondo dopo l’atto ufficiale. Emerge, quindi, qualche ulteriore dettaglio sulla cessione, ma la curiosità non si ferma: si attende infatti di sapere con certezza quando sarà (a giorni) la conferenza stampa con cui verranno illustrati i programmi futuri sotto l’aspetto societario, manageriale, tecnico e sportivo.