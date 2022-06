Reggina, weekend chiave. Denis posta: “vamosss”. E i tifosi: “è una speranza o sa qualcosa?” | FOTO

11 Giugno 2022 23:08

Sempre meno alla scoperta della verità, sempre meno alla fine del bivio: weekend chiave per la Reggina, ma nel frattempo il post di Denis scatena i tifosi

Si lavora e si sta lavorando, anche in questo weekend. Soprattutto in questo weekend, per certi versi chiave. Potrebbe essere l’ultimo della Reggina. Anzi, ancora meglio, l’ultimo della “vecchia Reggina”. Sia per le interlocuzioni che vanno avanti e si intensificano, ma anche e soprattutto perché il tempo stringe, possibili novità potrebbero emergere a partire dall’inizio della prossima settimana. Negli ultimi giorni, come già annunciato ampiamente più volte, ogni giorno è quello buono.

I tifosi ormai non ne possono più: c’è un misto di impazienza, ottimismo, scetticismo, poi pessimismo. Social in fermento tra chi chiede info, chi ironizza per sdrammatizzare, chi posta qualsiasi aggiornamento, chi è sicuro sia tutto fatto e chi è convinto non ci sia nulla da fare. E, proprio dai social, un aggiornamento arriva, da chi non ha mai abbandonato la nave: German Denis. El Tanque, su Instagram, ha postato una storia dello striscione degli ultras – quello con la scritta “Salviamo la Reggina” – in occasione della manifestazione sul Corso Garibaldi di qualche settimana fa e ha allegato all’immagine la scritta “Vamosss”. Anche qui, i tifosi sui social si dividono: chi semplicemente posta la storia e chi si chiede se sappia qualcosa, e quindi esulti, oppure se il suo sia un messaggio di speranza.