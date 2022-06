Cessione Reggina, De Lillo: “sto parlando con il commercialista dell’acquirente che deve fare un’offerta”

11 Giugno 2022 11:47

Breve dichiarazione dell’amministratore unico della Reggina Fabio De Lillo a Gazzetta dello Sport in merito alla situazione relativa alla cessione del club amaranto

Ogni giorno è quello buono. Lo avevamo scritto recentemente, su queste pagine, e il concetto non cambia. Ogni giorno è quello buono per chiudere questa vicenda, in un senso o nell’altro. Per i tifosi della Reggina, sicuramente, per chiudere in maniera positiva, al netto dello scetticismo misto ad ottimismo che si alterna di giorno in giorno da più di un mese a questa parte. Come più volte ribadito, però, la situazione attuale non è da vivere con pessimismo né con ottimismo, ma con semplice realismo, in base a quelli che sono i fatti.

I fatti, specie dopo il 31 maggio, hanno permesso di far capire che sono stati superati bene alcuni step, ma non basta, al netto del grosso del debito (con l’erario) di cui si è discusso con Agenzia delle Entrate e Covisoc. Nel frattempo, a Gazzetta dello Sport, breve dichiarazione dell’amministratore unico De Lillo: “sto parlando con il commercialista dell’acquirente che deve fare un’offerta, poi devo passarla al giudice e, se congrua, fare gli atti”, si legge sulla rosea. Come scritto su StrettoWeb la scorsa settimana, essendoci un attore terzo in questa vicenda (il tribunale), non basta formulare un’offerta e attendere l’eventuale ok, ma il tutto deve passare dal Gip, a cui si dovrà chiedere l’autorizzazione dell’atto di vendita una volta che sarà esercitata l’opzione.